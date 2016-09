besteht. In der Säule „gesund werden“ geht es vornehmlich um den Bereich der Therapie. Dabei gilt es die ideal Kombination von Patient, Therapeut, Behandlungstechnik und Behandlungsziel zu ermitteln um gemeinsam fokussiert daran zu arbeiten. „Gesund bleiben“ bildet die Prävention ab und beinhaltet Maßnahmen die dem Patienten und die Patientengesundheit dabei unterstützen die therapeutischen Ziele zu halten und motiviert daran zu arbeiten. Die dritte Säule ist „gesund leben“ und dabei geht es um die Kultur was stellvertretend für Freude und Lebensqualität steht.

Die Ausbildungen der Therapeuten erstreckt sich über die klassische Physiotherapie, Osteopathie, Sportphysiotherapie, manuelle Therapie bis hin zur Regulationsmedizin und dem Reself Verfahren. Obendrein ist Geschäftsführer Ole Hansen auch noch Heilpraktiker was die Vielseitigkeit der „ reset Die Gesundheitsmanufaktur “ noch unterstreicht . An dem Sortiment der angebotenen Leistung lässt sich schnell erkennen, dass der Fokus der Praxis auf der Individualität der Patienten und den jeweiligen Beschwerden beruht. Die ganzheitliche Heilmethode Osteopathie findet unter Anderem ihren Einsatz zur Linderung von Kopf- und Rückschmerzen oder sogar bei Verdauungsproblemen. Die Regulationsmedizin nutzt das Wissen aus der traditionell chinesischen Medizin unterstützt durch modern wissenschaftlich nachgewiesene Verfahren. Dabei wird stets mit Mitteln gearbeitet die der Körper auch selbst verwendet wie Licht, Wasser und bioelektrische Ströme. Dabei muss es nicht die spezielle Methode sein, die den durchschlagenden Erfolg bringt, sondern vielmehr das richtige Rezept bzw. Mischung aus den Therapien durch die professionellen Hände der Therapeuten des Praxisteams.

Gleich zwei mal ist die Praxis für Physiotherapie unter der Leitung von den beiden Geschäftsführern Joachim Tyburzy und Ole Hansen in Stuttgart zu finden. Dabei ist das Konzept der Praxen ein etwas anderes, als das was man in einer klassischen Praxis für Physiotherapie und Naturheilkunde findet.

