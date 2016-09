Orthopädie im Wandel

Hören Sie sich das Interview mit Dr. Voracek in unserem Podcast an!

Ein wichtiger Ansatz dabei in der Therapie von Dr. Voracek ist, dem Patienten über den Wege der Therapie zu helfen, unabhängig von regelmäßigen Arzt- oder Therapiebesuchen zu werden. Was insgesamt zu besseren und langfristigen therapeutischen Ergebnissen führen kann.

Funktionelle Trainingskonzepte können helfen, dass der Patient über eine lange Sicht „unabhängig“ wird und nicht ständig wegen den gleichen Ursachen therapiert werden muss. Dabei sollte überlegt werden, wie lassen sich funktionelle Trainingskonzepte zum einen in eine konservative Therapie des Patienten integrieren und was bedeutet dies gleichzeitig für die „Kostensituation im Gesundheitssystem“?

Viel zu oft werden operative Verfahren den konservativen vorgezogen, was wie eingangs erwähnt, zu stetig steigen OP-Zahlen führt, anstatt dass Patienten über konservative Methoden auch nur informiert werden. Dies führt mutmaßlich zu einer „Produktion“ von chronisch kranken Patienten, da oftmals die Ursache von z.B. Rückenschmerzen, die immer öfter im Bereich der Funktion zu finden ist, mit Operationen nicht oder nur sehr schwierig zu therapieren ist. Ein weiterer Ansatz der lt. Dr. Voracek, so gut wie keine Begutachtung findet, ist der über den Metabolismus und somit über den Stoffwechsel. Der Ansatz hierbei ist, dass die funktionelle Veränderungen oder funktionelle „Verletzungen“ mit einer metabolischen einhergehen und oftmals die Eine das Andere auch bedingen kann.

Wie die Schwerkraft auch zukünftig für neue Patienten sorgt und der Wandel in der Orthopaedie in vielen Bereichen ignoriert wird.

