Medizintechnik clever finanziert auch in kleinen Praxen

Industrie 4.0 – Medizintechnik bezahlbar für jeden Anwender

Die Industrie rüstet auf, mit neuen technologischen Möglichkeiten unter dem Begriff Industrie 4.0 bieten sich nun auch in der Medizintechnik für die Anwender wie Arzt, Therapeut, Praxis und Klinik ganz neue Möglichkeiten.

Innovative und hochwirksame Medizintechnik ist viel zu teuer

Aussagen wie:

Das ist viel zu teuer

Das kann ich mir nicht leisten

Meine Patienten bezahlen das nicht

Wir sind hier auf dem Land und nicht in München auf der Leopoldstraße

Solche und noch weiter Aussagen gehören zukünftig der Vergangenheit an. Doch wie soll gerade die Industrie bzw. Verkäufer / Händler oder Hersteller von Medizintechnik gerade für sorgen, dass Medizintechnik billiger wird?

Die Antwort ist einfach: gar nicht, denn es sind nicht die Hersteller oder Verkäufer, sondern die neuen technischen Möglichkeiten, die ein Konzept bieten, welches zum hocheffiziente Medizintechnik für „Jeder-Praxis“ zugänglich macht ohne ein finanzielles Risiko einzugehen oder sich über langjährige Leasingverträge zu binden.

Was ist Industrie 4.0?

Ich möchte Ihnen die Grundlagen dieses Modells so erklären: Eine produzierende Firma in der Medizintechnik ist quasi „per Gesetz“ gezwungen sich nach dem aktuellen Stand der Technik zu richten, was soviel bedeutet wie, immer auf dem neuesten und damit auch oftmals dem teuersten Stand an Maschinen, Software, Computer und Messmitteln. Industrie 4.0 setzt, was die Produktion betrifft hier schon mal sehr gut an, indem durch neue Möglichkeiten der Vernetzung Software zum Beispiel nicht mehr angeschafft werden muss, sondern über die „Cloud“ gearbeitet wird. Firmen wie Microsoft mit Office 365 oder Adobe mit seiner Creative-Cloud zeigen hier den Weg vor.

Welchen Vorteil bietet das?

Es spart Geld und Zeit und durch die Ersparnis von Zeit auch wieder noch mehr Geld. Das ist einer der Ansätze von „Industrie 4.0“ aber bei weitem nicht der Alleinige. Eine weitere wichtige Säule im Konzept von „Industrie 4.0“ ist es, den Kundennutzen zu berücksichtigen. Dabei steht an erster Stelle die Ermittlung des Nutzen, also heraus zu bekommen was Kunden (in diesem Falle Ärzte, Therapeuten, Kliniken und Heilpraktiker) tatsächlich wollen oder was sinnvolle Lösungsansätze sind bei Herausforderungen zu helfen.

Einen dieser Lösungsansätze ist das „Pay-Per-Use“ Verfahren.

Der finanzielle Druck nimmt auch bei den kleineren, niedergelassenen Praxen zu

Nicht zu Letzt wird dieser Drucker gerne mal auf die Industrie bzw. den Medizinproduktehandel weitergeleitet, dabei sind in den letzten Jahren hier die Anforderungen dramatisch gewachsen, was zur Folge hatte, dass gerade kleinere Firmen dem Kostendruck nicht mehr Stand halten konnten. Die Inverkehrbringung neuer und innovativer Medizintechnik, ist nach dem heutigem Stand von Normen, Gesetzen und Richtlinien bei weitem kein Kinderspiel mehr und verlangt den Firmen Sachen ab wie:

Klinische Studien oder Bewertungen zu den Indikationsbereichen

Ein Qualitätsmanagementsystem

Stetiges Risikomanagement

etc…

Patienten wollen jedoch mit den neuesten therapeutischen und medizinischen Möglichkeiten behandelt werden was gleichzeitig für die Praxen einen Investitionsbedarf mit sich bringt. Hier kommt „Industrie 4.0 wieder ins Spiel mit ebenfalls innovativen Finanzierungsmöglichkeiten, die analog zu den Wünschen und Forderungen von Therapeuten, Ärzten und Heilpraktikern, die Liquidität und das Budget nicht belastet sondern für einen Gewinnzuwachs sorgt und das ab dem ersten Tag der Anwendung

Die LÖSUNG Pay per Use – Nur bezahlen wenn ich es nutze

Das Konzept lässt sich vereinfacht ungefähr so darstellen: Sie „kaufen“ oder besser gesagt „mieten“ ein neues Medizinprodukt zur Therapie oder Diagnose Ihrer Patienten. Dabei wird zwischen Ihnen und dem Händler in der Regel eine „Laufzeit“ von teilweise unter 6 Monaten vereinbart. Wenn Sie nun das Medizinprodukt nutzen, werden die Behandlungseinheiten (das können Minuten, Behandlungssitzungen … sein, je nach Software auf dem Medizinprodukt) aufgezeichnet. Diese Behandlungseinheiten werden jeden Monat von Ihnen abgelesen und dem Händler übermittelt. Auf Basis dieser Einheiten erhalten Sie nun auf einen zuvor vereinbarten Behandlungspreis eine prozentuale Berechnung. Nehmen wir ein Beispiel an, und veranschlagen für eine Behandlung 60 Euro für den Patienten. In Ihrer Pay-Per-Use Vereinbarung ist geregelt, dass Sie 70% des Behandlungspreises bekommen, die restlichen 30 % fließen an den Händler oder Hersteller oder, oder.

Was ist nun der Vorteil dabei für Sie?

In unserem oben genannten Beispiel würden Sie für jede Behandlung 42 Euro erhalten und die Differenz von 18 Euro ist dabei quasi die Miete für das Medizinprodukt.

Somit sind Sie flexibel und haben keine festen Kosten in der Anwendung von neuester Medizintechnik in Ihrer Praxis.

Zusammenfassung

Das Modell von Industrie 4.0 und fortschrittlichen Verfahren wie Pay-Per-Use hilft Ihnen zuvor teure Medizintechnik nahezu zum „Nulltarif zu bekommen und gleichzeitig binden Sie kein Kapital.

Das bedeutet für Sie, Sie sind flexibel, Sie verdienen mehr Geld und bekommen durch die neueste Medizintechnik mehr, vor allem neue, Patienten in Ihrer Praxis die bereit sind für eine innovative Behandlung, die dem Stand der Technik entspricht, auch entsprechend Geld zu bezahlen. Sie erlangen darüber hinaus Unabhängigkeit was in der heutigen Zeit ein nicht zu unterschätzendes Gut ist.