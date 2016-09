Medizinpress Podcast #11 – Das Therapeutenverzeichnis und wie es bei der Transparenz helfen kann

So viel Angebote und so wenig Transparenz. Das ist es in vielen Fällen was Patienten berichten, wenn sie sich auf die Suche nach einem Therapeuten oder Arzt im Internet machen. Das Therapeutenverzeichnis soll dabei etwas helfen, Licht ins Dunkel zu bekommen.

Weiter Informationen finden Sie unter http://medizinpress.de

Ähnliche Beiträge