Medizinpress Podcast #10 – Orthopaedie im Wandel – Interview mit Dr. med. univ. Voracek

Wandel in der Orthopädie, Wandel in der Medizin und in der Therapie von Patienten. Wie hat sich die Therapie und auch das Verständnis von Orthopädie im Laufe der letzten Jahre verändert, was darf zukünftig noch angepasst werden und wo sind die Schwachstellen im Gesundheitssystem bezogen auf orthopädische Erkrankungen? All diese Fragen beantwortet im Interview der Facharzt für Orthopädie, Dr. med. univ. Vlastimil Voracek.

