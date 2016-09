Burkhard Hock, Heilpraktiker, Autor und Ausbilder

Hock Schmerztherapie

Burkhard Hock ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und Ausbilder

Burkhard Hock aus Berchtesgaden ist Heilpraktiker und hat sich auf den Bereich internistische und orthopädische Krankheitsbilder spezialisiert. Seine Praxis und gleichzeitig das Bildungszentrum befindet sich in der malerischen Gegend der deutschen Alpen, in den Nähe zu Salzburg, in Berchtesgaden. Burkhard Hock ist bereits seit über 25 Jahren Heilpraktiker und zugleich seit 1991 in eigener Praxis. Aus dem großen Erfahrungsschatz der täglichen Arbeit mit Schmerzpatienten haben sich verschiedene Konzepte und Methoden zur Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen speziell am Bewegungsapparat entwickelt.

Hock-Methode

Die Hock-Methode stellt die Grundlage oder auch das Fundament der Ausbildung des Gesundheit-und Bildungszentrum am Königssee dar. In der Ausbildung geht es speziell um die Behandlung von ISG-Blockaden, der Therapie von Beckenschiefständen sowie das Erkennen von Wirbelfehlstellungen und deren Therapie.

Fast schon erschreckend ist die Schnelligkeit und Effektivität der Methode und im gleichen Zuge faszinierend ist die Sicherheit und Souveränität mit der Burkhard Hock sein Wissen an Kollegen, Physiotherapeuten und Ärzte weiter trägt.

Hock-Schmerztherapie

Die Hock-Schmerztherapie ist quasi die Königsdisziplin und hilft Therapeuten und Ärzten sowohl in diagnostischer Weise als selbstverständlich auch in therapeutischer Weise extrem schnell Ergebnisse bei den Patienten zu erzeugen. Wie viele Menschen kennen sie, die an Rückenschmerzen leiden und dies schon über viele Jahre? Wie viele dieser Menschen waren bereits beim Orthopäden? Wie viele dieser Menschen waren beim Physiotherapeuten? Wie viele dieser Menschen waren beim Heilpraktiker? Haben Sie sich einmal vor Augen geführt, was speziell Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen unserem Gesundheitssystem an Kosten produzieren? Natürlich handelt es sich bei den jetzt genannten Fragen um rhetorische Fragen, denn die Antwort ist eigentlich fast so gut wie jedem bekannt, der schon einmal selbst Schmerzen hatte oder sich entweder als Therapeut oder Arzt beruflich in diesem Bereich bewegt. Bei der Hock-Schmerztherapie geht es genau um diesen Bereich. Warum sind eigentlich einige Therapeuten und Ärzte dramatisch erfolgreicher als andere? Ich denke auch die Frage bedarf keiner Antwort. Denn im Endeffekt geht es darum durch effektive und gleichzeitig effiziente Methoden den Patienten eine nachhaltige Schmerzfreiheit zu ermöglichen.

Atlas der Hock Schmerztherapie

Die Hock-Schmerztherapie ist eine Therapieform die über eine spezielle Muskeltechnik dem Anwender hilft herauszufinden welcher Muskel oder welche Muskeln das Beschwerdebild des Patienten unterstützen oder gar hervorrufen. Das Wissen und die Erfahrungen der letzten 25 Jahre als Heilpraktiker, hat Burkhard Hock in einem Atlas mit über 600 Seiten und mehr als 2500 Bildern dargestellt. Es ist ein Lehrbuch mit kompletter Behandlungsanleitung welches nicht nur durch eine gut und schnell verstehende Didaktik verfügt, sondern gleichzeitig durch detailgetreue Illustrationen es dem Leser bzw. Anwender einfach macht, die Therapie zu verstehen und beim Patienten anzuwenden.

Weitere Informationen zu dem Atlas sowie Leseproben finden Sie unter http://www.verlagdergesundheit.com , der Versand erfolg übrigens kostenlos!

Interview mit Heilpraktiker Burkhard Hock in unserem Podcast



Informationen zu den Ausbildungen im Gesundheits- und Bildungszentrum Königssee bei Heilpraktiker Burkhard Hock finden Sie unter: http://www.gbzk.de